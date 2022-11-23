Поиск Яндекса покажет, настоящая ли скидка на Чёрную пятницу

Одним из самых популярных способов обмана в данный период является указание скидки на предварительно завышенный по стоимости товар. Таким образом, товар, вроде, продаётся дешевле, но на деле цена примерно такая же как раньше.

Компания Яндекс объявила о создании новой системы, призванной бороться с подобным мошенничеством. Так, в поисковой системе компании появился дополнительный значок по товарам — «проверенная скидка».

Пользователь видит её в том случае, если сам магазин передал Яндексу данные о наличии скидок. При этом IT-гигант самостоятельно проверяет цены магазина за последние два месяца и определяет, настоящая ли скидка.