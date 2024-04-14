Поисковая система Яндекса получит нейросетевое обновление в ближайшие дни

«Яндекс» скоро обновит свой поисковик. Компания опубликовала тизер на странице во «Вконтакте», где указала на будущий вторник как день ожидаемого анонса.

Глава поискового бизнеса «Яндекса» рассказал о крупном обновлении, связанном с искусственным интеллектом. Новый продукт обещает изменить способ работы с информацией в интернете, что станет самым значительным обновлением за последние 20 лет.

На странице в «Вконтакте» появился короткий видеоролик с логотипом «Яндекса» и словом «Нейро», подразумевая новый способ поиска ответов. Дата анонса указана на 16 апреля. Ожидается, что новый поисковик будет использовать искусственный интеллект, но точные детали пока неизвестны.