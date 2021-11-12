Поисковик без рекламы и регулирующая температуру подушка — названы лучшие изобретения 2021 года

Ещё одна интересная находка Time в 2021 году — «умная» система для качественного сна Moona. В её основе лежит колонка, которое поставляется вместе с наволочкой. С помощью последней можно регулировать температуру подушки прямо ночью, улучшая тем самым непосредственно сон. Есть также возможность отслеживания разных фаз сна пользователя. Стоит весь набор 399 долларов (28,9 тыс рублей).