Поисковик без рекламы и регулирующая температуру подушка — названы лучшие изобретения 2021 года

Поисковик без рекламы и регулирующая температуру подушка — названы лучшие изобретения 2021 годаВ этом году список получился довольно-таки интересным
Всего в список попало 100 лучших проектов. В 2021-м в него вошли разработки в категориях «Продуктивность», «Роботы», «Игрушки и игры», «Образование», «Потребительская электроника» и т.д.
Так, например, в числе проектов, положительно влияющих на продуктивность нашлось место поисковику Neeva. Его отличительной особенностью является подписочная модель, которая, в свою очередь, избавляет пользователей от необходимости сталкиваться с навязчивой рекламой. Цена вопроса — 4,95 долларов (359 рублей) в месяц. Есть пробный трёхмесячный период.
Ещё одна интересная находка Time в 2021 году — «умная» система для качественного сна Moona. В её основе лежит колонка, которое поставляется вместе с наволочкой. С помощью последней можно регулировать температуру подушки прямо ночью, улучшая тем самым непосредственно сон. Есть также возможность отслеживания разных фаз сна пользователя. Стоит весь набор 399 долларов (28,9 тыс рублей).
Ещё одним «героем» рейтинга стал робот для обучения детей программированию. Делается это всё через решение головоломок и постройки лабиринтов. Стоит он 99,99 долларов (7,2 тыс рублей) за комплект.