Поисковик Microsoft снова заработал в Китае

Как оказалось, поисковую систему Bing компании Microsoft блокировали вовсе не китайские власти. Как сообщило издание Bloomberg со ссылкой на осведомлённые источники, это были просто технические неполадки.

Пользователи китайской социальной сети Weibo уже подтвердили, что Bing снова доступен на территории страны. Любопытно, что по результатам опроса после вчерашней новости, в случайность блокировки Bing в Китае не верил почти никто, большинство было уверено в политичекской подоплёке дела и разнилось лишь во мнениях, будет ли Bing заблокирован навсегда, или же Microsoft сумеет договориться с властями.

Напомним, 23 января, в среду, пользователи из Китая начали жаловаться, что доступ к Bing пропал. Оператор China Unicom подтвердил, что доступ к cn.bing.com заблокирован на территории Китая по требованию властей.

Отметим, что поисковая система Microsoft до сих пор работала в Китае, поскольку компания сотрудничала с китайским правительством и разработала специальную цензурированную версию Bing, которая бы устроила местных властей. Например, поиск «Далай-лама» в Китае приведёт к ссылкам на статьи государственных медиа, обвиняющих духовного лидера в разжигании ненависти.