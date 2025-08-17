Поисковик Search.com — настоящий конкурент Google — запросил продажу Chrome

Однако в новостных заголовках по всему миру обсуждают предложение Google о покупке Chrome за $34,5 млрд стартапом Perplexity — поисковой системой, работающей на ИИ. При этом Search.com тоже поисковая платформа с генеративным искусственным интеллектом. Этот игрок рынка предложил купить Chrome за $35 млрд.

В отличие от Perplexity предложение о покупке Chrome поисковиком Search.com поддержал финансовый холдинг J.P. Morgan. Но Search.com не самостоятельная компания, а подразделение разработчика ИИ Public Good, который намерен внести изменения в Chrome, если удастся приобрести браузер.

В пресс-релизе компании говорится, что Search.com обещает нечто революционное: распределение доходов между пользователями — вознаграждение за использование браузера или что-то подобное, уменьшение рекламы и избавление от её навязчивости.

«Учитывая, что антимонопольная политика Министерства юстиции может заставить Google действовать, этот шахматный матч на миллиард долларов может изменить весь интернет к Рождеству», — сказано в пресс-релизе Public Good.