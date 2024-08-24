Поисковик «Яндекса» начнёт фильтровать видео с ютуба

В «Яндексе» появилась новая функция, позволяющая фильтровать видео по платформам, где нет проблем с загрузкой. Это нововведение поможет пользователям быстрее находить нужные ролики, избегая разочарований из-за медленной загрузки.

Фильтр работает как на компьютерах, так и на мобильных устройствах. Чтобы его включить, достаточно нажать кнопку в разделе «Поиск по видео». После этого система автоматически покажет только те ролики, которые соответствуют установленным критериям. Пользователь может в любой момент отключить фильтр, если он этого пожелает.

«Яндекс» уже проиндексировал более 6 миллиардов видео в интернете и продолжает работать над новыми фильтрами для удобства пользователей. В недавнем обновлении компания также добавила детектор медленной загрузки, который помогает находить альтернативные видео, если оригинал загружается слишком медленно. Эта функция доступна на десктопной версии и вскоре появится на мобильной.