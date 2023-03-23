Пока смартфоны вышли из моды: скоро все начнут скупать «умные» часы и наушники

Пока смартфоны вышли из моды: скоро все начнут скупать «умные» часы и наушникиИнтересный поворот событий
Специалисты IDC провели анализ рынка гаджетов, в результате которого пришли к выводам — в ближайшее время ожидается заметный рост рынка носимых гаджетов.
Фото: The Asian Age
Так, по прогнозам аналитиков, уже к концу 2023 года мировые производители поставят до 443 млн носимых устройств. Таким образом, в текущем году рынок может вырасти на впечатляющие 6,3%.
В отчете также прогнозируется, что к 2027 году на данный сегмент будет приходится уже 644 млн единиц носимой электроники.
По словам Рамона Т. Ламаса, аналитика IDC, увеличение спроса на беспроводные наушники связано с ростом самоизоляции и желанием потреблять контент в одиночку.
Напомним, что не так давно специалисты Gartner, предсказали заметное сокращение рынка смартфонов уже второй год подряд. Так, в 2023-м поставки телефонов упадут на 4% до 1,34 млрд единиц и снизятся до десятилетнего минимума.