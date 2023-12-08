Пока все очарованы ростом биткоина, в США под шумок могут «закрыть» главу Binance

Между США и ОАЭ нет договора об экстрадиции, поэтому в Минюсте посчитали, что печально известный криптобизнесмен, которого обвиняют в отмывании денег, попросту может сбежать. Но изначально навстречу Чжао пошёл мировой судья Брайн Цутида, разрешивший Чжао уехать в ОАЭ, но вернуться в США для приговора и принятия ответственности. Решение было вынесено на основании залога в $175 млн.

Теперь же судья Джонс отказал защите предпринимателя в удовлетворении этой просьбы, назвав залог «существенным, но не беспрецедентным». К тому же суд согласился с доводами Минюста о возможности для Чжао сбежать.

При этом бизнесмен может свободно перемещаться по США, пока ждёт приговора.