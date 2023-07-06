Пока вы спали, Россию от мирового Интернета отключали

Соответствующее мероприятие прошло в соответствии с законом об устойчивости Рунета. И оно, как пишут РБК, прошло успешно.

Закон «О суверенном Рунете», принятый в 2019 году, направлен на защиту российского сегмента Интернета от внешних угроз. Он предусматривает установку специального оборудования на сетях операторов, чтобы Роскомнадзор мог управлять маршрутизацией трафика в случае необходимости.

До сих пор Россия не была отключена от глобального Интернета, и Роскомнадзор использовал установленное оборудование для блокировки запрещённого контента и замедления работы некоторых платформ, таких как Twitter.

Учения проводятся не реже одного раза в год и их целью является проверка работоспособности Рунета при отключении от международного сегмента. Участие в учениях обязательно для операторов связи, интернет-компаний и других игроков рынка.