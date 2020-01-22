Показан первый украинский дрон для разведки с деталью из 3D принтера

Квадрокоптер оснастили напечатанной на 3D-принтере рамой, вес которой не превышает двух кг, что облегчает ремонт устройства. Разработчики отмечают, что благодаря особенностям конструкции дрон может осуществлять полеты даже при тропическом шторме, то есть при ветре до 20 м/с. Квадрокоптер оборудован двумя камерами, которые транслируют происходящее пилоту и на наземную станцию. Преимуществом устройства являются защищенные каналы связи, благодаря которым усложняется процесс идентификации управляющего беспилотником.

”Благодаря малым габаритам, высокой манёвренности, относительной простоте эксплуатации и использования они становятся надёжными, а иногда и незаменимыми средствами повышения эффективности военных подразделений вооружённых сил, решая задачи разведки”, — поделился Максим Шеремет, руководитель проекта по разработке БПЛА, аспирант КПИ имени Сикорского.