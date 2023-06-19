Наука и технологии
08:43, 19 июня 2023
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Показаны новые наушники AirPods, вдохновлённые дизайном гарнитуры Apple Vision Pro

Выглядят куда симпатичнее актуальной модели

После двух с половиной лет на рынке, наушники AirPods Max начинают устаревать. Устройство демонстрирует свой возраст и нуждается в обновлении.

Дизайнер Паркер Ортолани разработал концепт второго поколения AirPods Max, вдохновлённый новыми Vision Pro.

В концепции Паркера ремешок AirPods Max заменен на головную дужку Vision Pro с диском для регулировки посадки. Это должно обеспечить более комфортную и «дышащую» конструкцию.

Показаны новые наушники AirPods, вдохновлённые дизайном гарнитуры Apple Vision Pro
9to5Mac

Также художник предложил сделать новые наушники складными, для чего также можно использовать всё ту же дужку от Vision Pro. Это решит один из спорных моментов конструкции предшественника.

В концепции также внедрено подобие разъёма MagSafe на правой чашке наушников вместо привычных Lightning или USB-C.

Отметим, что всё это лишь «размышления на тему». Сама Apple до сих пор не давала даже намёков на скорый релиз новый беспроводных наушников полноразмерного формата.

Источник:9to5Mac
Теги:
#AirPods Max
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#Apple
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