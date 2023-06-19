Показаны новые наушники AirPods, вдохновлённые дизайном гарнитуры Apple Vision Pro

Показаны новые наушники AirPods, вдохновлённые дизайном гарнитуры Apple Vision ProВыглядят куда симпатичнее актуальной модели
После двух с половиной лет на рынке, наушники AirPods Max начинают устаревать. Устройство демонстрирует свой возраст и нуждается в обновлении.
Дизайнер Паркер Ортолани разработал концепт второго поколения AirPods Max, вдохновлённый новыми Vision Pro.
В концепции Паркера ремешок AirPods Max заменен на головную дужку Vision Pro с диском для регулировки посадки. Это должно обеспечить более комфортную и «дышащую» конструкцию.
Также художник предложил сделать новые наушники складными, для чего также можно использовать всё ту же дужку от Vision Pro. Это решит один из спорных моментов конструкции предшественника.
В концепции также внедрено подобие разъёма MagSafe на правой чашке наушников вместо привычных Lightning или USB-C.
Отметим, что всё это лишь «размышления на тему». Сама Apple до сих пор не давала даже намёков на скорый релиз новый беспроводных наушников полноразмерного формата.