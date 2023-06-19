Показаны новые наушники AirPods, вдохновлённые дизайном гарнитуры Apple Vision Pro

Также художник предложил сделать новые наушники складными, для чего также можно использовать всё ту же дужку от Vision Pro. Это решит один из спорных моментов конструкции предшественника.

В концепции также внедрено подобие разъёма MagSafe на правой чашке наушников вместо привычных Lightning или USB-C.

Отметим, что всё это лишь «размышления на тему». Сама Apple до сих пор не давала даже намёков на скорый релиз новый беспроводных наушников полноразмерного формата.