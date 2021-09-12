Показаны новые российские автоматы для утилизации бутылок и банок

Как отмечается, все устройства – от прототипа до работающих моделей – произведены в России. «Фандомат» переводится с немецкого как «залоговая» машина (от нем. Pfand – залог), с помощью которой можно заложить экологические перспективы. Фандоматы определяют тару по форме и материалу, из которого она сделана, и сортируют её в различные внутренние камеры. В зависимости от материала устройство определяет, нужно ли тару прессовать или оставлять целой. Утилизированные таким образом бутылки и банки минуют мусорные баки и сразу отправляются на переработку.

С помощью разработки планируется не только улучшить экологическую ситуацию сначала в Москве и Московской области, а затем и в других регионах, но и полностью изменить концепцию работы с мусором. Сейчас проект запущен в школах Москвы, восьми городов Московской области и Казани. Всего установлено 50 фандоматов. По словам представителей компании «РТ-Инвест», с помощью устройств планируется собрать не менее 5 тонн пластика и более 1 тонны алюминия.