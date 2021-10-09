Показаны новые тепловизоры российских пограничников

Как сообщает источник со ссылкой на пресс-службу холдинга «Росэлектроника», входящего в госкорпорацию «Ростех», тепловизоры уникальны по своим характеристикам и не имеют отечественных аналогов. С их помощью можно проводить разведку до 4 км. На этом расстоянии устройство распознает автомобиль, а человека — до 1,5 км.

По информации источника, устройство имеет магнитный компас и спутниковую систему навигации, а также сочетает функции тепловизора, стадиометрического дальномера и телевизора.

«В 2020 году на снабжение был принят тепловизор "Сыч-3ПС", разработанный ЦНИИ "Циклон" (входит в "Росэлектронику"). В 2021 году начались поставки этих тепловизоров в подразделения погранслужбы», — отметили в пресс-службе производителя.