Показаны снимки лучших космических экспериментов, проведённых на орбите в 2022 году

На их основе американское агентство NASA сделало подборку, которую назвало «Лучшие научные снимки космической станции 2022 года». В неё включены и фотографии таких экспериментов, как проекты XROOTS и Veggie PONDS, направленные на выращивание растений с помощью гидропонных и аэропонных технологий в отсутствие почвы.

Отметим, что эти методы потенциально могут быть использованы для поддержки долгосрочных космических миссий на Луну, Марс и другие планеты.

Экипаж МКС также сделал уникальную фотографию извержения Карризозо Мальпаис в Нью-Мексико, в результате которого в пустыне за несколько десятилетий образовалась полоса базальта.

Подобные снимки, сделанные при помощи портативных камер, помогают отслеживать и документировать изменения на Земле и потенциальные катастрофические ситуации.