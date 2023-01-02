Наука и технологии
15:17, 02 января 2023
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Показаны снимки лучших космических экспериментов, проведённых на орбите в 2022 году

Необычная подборка

За последний год экипаж Международной космической станции (МКС) сделал ряд интересных снимков, участвуя в различных научных исследованиях и демонстрациях технологий.

Показаны снимки лучших космических экспериментов, проведённых на орбите в 2022 году

Фото: HotHardware

На их основе американское агентство NASA сделало подборку, которую назвало «Лучшие научные снимки космической станции 2022 года». В неё включены и фотографии таких экспериментов, как проекты XROOTS и Veggie PONDS, направленные на выращивание растений с помощью гидропонных и аэропонных технологий в отсутствие почвы.

Отметим, что эти методы потенциально могут быть использованы для поддержки долгосрочных космических миссий на Луну, Марс и другие планеты.

Экипаж МКС также сделал уникальную фотографию извержения Карризозо Мальпаис в Нью-Мексико, в результате которого в пустыне за несколько десятилетий образовалась полоса базальта.

Подобные снимки, сделанные при помощи портативных камер, помогают отслеживать и документировать изменения на Земле и потенциальные катастрофические ситуации.

Источник:HotHardware
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