Показаны «умные» часы в честь Гарри Поттера

Часы назвали OnePlus Watch Harry Potter Edition. На тизере виден лишь ремешок, на котором размещен герб Хогвартса. Известно, что часы будут выпускаться с шестью эксклюзивными циферблатами с гербом Хогвартса и других факультетов школы вселенной Гарри Поттера: Гриффиндор, Пуффендуй (Хаффлпафф), Когтевран (Рэйвенкло) и Слизерин.

Согласно данным источников, часы оснастят 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 x 454 пикселя, 1 ГБ оперативной и 4 ГБ внутренней памятью, а также аккумулятором на 402 мАч. Помимо прочего устройство получило функцию мониторинга частоты сердечных сокращений, влаго- и пылезащиту и поддержку быстрой зарядки. Емкость аккумулятора позволяет часам работать автономно порядка 14 дней.