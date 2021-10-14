Показаны «умные» часы в честь Гарри Поттера

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Показаны «умные» часы в честь Гарри ПоттераOnePlus Watch Harry Potter Edition
OnePlus поделилась новым тизерным изображением, на котором можно разглядеть грядущие “умные” часы, посвященные Гарри Поттеру.
Часы назвали OnePlus Watch Harry Potter Edition. На тизере виден лишь ремешок, на котором размещен герб Хогвартса. Известно, что часы будут выпускаться с шестью эксклюзивными циферблатами с гербом Хогвартса и других факультетов школы вселенной Гарри Поттера: Гриффиндор, Пуффендуй (Хаффлпафф), Когтевран (Рэйвенкло) и Слизерин.
Согласно данным источников, часы оснастят 1,39-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 454 x 454 пикселя, 1 ГБ оперативной и 4 ГБ внутренней памятью, а также аккумулятором на 402 мАч. Помимо прочего устройство получило функцию мониторинга частоты сердечных сокращений, влаго- и пылезащиту и поддержку быстрой зарядки. Емкость аккумулятора позволяет часам работать автономно порядка 14 дней.