Показуха даётся тяжело: российские владельцы iPhone стали чаще брать микрозаймы

В сентябре 2024 года 27,8% всех микрозаймов через сервис Webbankir были оформлены с помощью iPhone. Это более чем в два раза выше показателя за 2022 год, когда только 13% заёмщиков использовали эту технику. За последний год доля пользователей iPhone среди клиентов МФО продолжила расти, тогда как владельцы Android-устройств, хотя и остаются лидерами, сократили своё присутствие до 70%.

По данным исследования Webbankir, устройства на Android все ещё используют больше заёмщиков, — их доля составляет 70%. Но это меньше, чем годом ранее, когда 78% клиентов оформляли займы через эти смартфоны, и значительно ниже уровня двухлетней давности, когда их было более 83%. Интересно, что за последний год выросло и использование мобильных приложений — в сентябре 2024 года более половины всех заявок (51%) на микрозаймы поданы через специальные приложения.

Эксперты отмечают, что рост числа заёмщиков с iPhone связан с улучшением качества клиентской базы микрофинансовых организаций. Это отражает влияние новых регуляторных мер, которые заставляют компании тщательнее подходить к оценке заёмщиков. Также владельцы iPhone, по данным исследования, запрашивают в среднем более крупные суммы — 14,1 тыс. рублей, что превышает запросы пользователей Android на 1,1 тыс. рублей.