Поход к ИИ-врачу стал ещё реальнее: ChatGPT сдал американский медицинский экзамен

По словам экспертов, это стало заметной вехой в развитии клинического искусственного интеллекта. Так, ChatGPT был протестирован на 350 вопросах из июньского экзамена USMLE 2022 года, его результаты оценивали два врача, а расхождения рассматривал третий эксперт.

Сам тест оценивает знания студентов-медиков и врачей-стажеров по различным медицинским дисциплинам. Кроме того, в 88,9% ответов модель искусственного интеллекта выдала «как минимум одно значимое понимание», которое было «новым, неочевидным и клинически обоснованным».

Но нашлись и те, кто попытался указать на ограничения технологии ИИ. Например, профессор Нелло Кристианини из Университета Бата заявил, что полученные результаты и отдалённо не свидетельствуют о том, что ChatGPT обладает знаниями, сравнимыми с человеческими.

Напомним, что ранее чат-бот также успешно прошёл собеседование в Google на позицию младшего разработчика с окладом около 180 000 долларов в год.