Покраснение языка оказалось предвестником возможного онемения рук и ног в будущем

Связано это с тем, что подобное покраснение чаще всего является признаком нехватки витамина B12, передаёт Lenta.ru. А это, в свою очередь, и приводит к повреждению нервов и стать причиной покалывания и онемения в руках и ногах, мышечной слабости и потери рефлексов. Из-за этого вы даже можете ощущать неустойчивость и терять равновесие без явных на то причин.

Для того, чтобы восполнить витамин B12, специалисты советуют употреблять больше говяжьего мяса, печени, птицы и рыбы. Также данный витамин содержится в яйцах, молоке, йогурте и сыре.