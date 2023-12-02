Наука и технологии
16:21, 02 декабря 2023
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Покрыть дорогу шоколадом? В США подобное произошло после автомобильной аварии

Причина неизвестна

В США, в штате Огайо, произошло крупное ДТП: столкнулись два грузовика, один из которых перевозил коробки с шоколадом и карамелью.

Покрыть дорогу шоколадом? В США подобное произошло после автомобильной аварии

© Ferra.ru

В результате аварии на дорогу вывалилось огромное количество разорванных коробок, а их содержимое смешалось со снегом, покрыв значительный участок дороги. Полиция вызвала пожарных для устранения затора, из-за которого на трассе образовалась большая пробка.

Что послужило причиной аварии неизвестно.

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