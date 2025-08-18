Наука и технологии
Опубликовано 18 августа 2025, 16:56
1 мин.

Покупайте напрямую без наценок маркетплейсов — теперь у Tecno есть оф. магазин в России

Смартфоны, ноутбуки и наушники уже в продаже
В России начал работу официальный интернет-магазин китайского бренда Tecno — hi-tecno.ru. За запуск площадки отвечает группа компаний Merlion, ставшая дистрибьютором бренда в стране с февраля 2025 года.
На старте в магазине представлены три основные категории товаров: смартфоны, ноутбуки и беспроводные наушники. Всего доступно 30 моделей смартфонов, 22 конфигурации ноутбуков и 7 моделей наушников. В ближайшее время ассортимент расширят — в продажу поступят смарт-часы и другие умные устройства.

Создание фирменной онлайн-платформы стало частью стратегии по укреплению присутствия бренда на российском рынке. На сайте реализованы функции поддержки клиентов: работает колл-центр, доступна быстрая доставка, предусмотрена безопасная онлайн-оплата. Также пользователи смогут получить сервисное обслуживание и будут информированы о новых продуктах бренда.

Разработчики планируют внедрить дополнительные функции в интернет-магазине — возможность оформления предзаказов и запуск программы лояльности для стимулирования повторных покупок.

Источник:Tecno
Автор:Булат Кармак
