На старте в магазине представлены три основные категории товаров: смартфоны, ноутбуки и беспроводные наушники. Всего доступно 30 моделей смартфонов, 22 конфигурации ноутбуков и 7 моделей наушников. В ближайшее время ассортимент расширят — в продажу поступят смарт-часы и другие умные устройства.

Создание фирменной онлайн-платформы стало частью стратегии по укреплению присутствия бренда на российском рынке. На сайте реализованы функции поддержки клиентов: работает колл-центр, доступна быстрая доставка, предусмотрена безопасная онлайн-оплата. Также пользователи смогут получить сервисное обслуживание и будут информированы о новых продуктах бренда.

Разработчики планируют внедрить дополнительные функции в интернет-магазине — возможность оформления предзаказов и запуск программы лояльности для стимулирования повторных покупок.