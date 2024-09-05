Покупатель в России отсудил у интернет-магазина 1 млн рублей за отказ выполнить заказ

В Ульяновске суд обязал интернет-магазин Techout выплатить 1 млн рублей покупателю, который не получил заказанный ПК. Как рассказали в юридической компании DestraLegal, которая представляет интересы истца, продавец утверждает, что сам стал жертвой мошенничества со стороны поставщика.

Покупатель приобрёл ПК за 400 тыс. рублей 1 ноября 2023 года, но до Нового года товар так и не был доставлен. Продавец согласился вернуть только 22 тыс. рублей, оставив покупателя без оставшихся 367 тыс. рублей. Суд решил, что такие действия продавца не являются оправданием, несмотря на его заявления о мошенничестве со стороны поставщика.

По словам Бориса Фельдмана из DestraLegal, коммерческий риск ложится на продавца, и мошенничество поставщика не может считаться непреодолимой силой. Суд признал отказ вернуть деньги покупателю неосновательным обогащением и обязал продавца вернуть стоимость товара, компенсировать моральный вред, неустойку за задержку и штрафы. В итоге, сумма к выплате составила 1 млн рублей. Юристы компании собирают жалобы для возможного группового иска против Techout и надеются, что это дело станет прецедентом для ужесточения законодательства в сфере онлайн-торговли.