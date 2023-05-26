Покупку каких товаров россияне чаще всего оставляют «на потом»

За полтора месяца ею воспользовались 800 тыс пользователей, а общее количество подборок уже превысило 1,3 млн!

Данный апдейт дал пользователям возможность сохранять интересные им объявления для будущего использования или вдохновения.

Специалисты Авито выяснили, что чаще всего пользователи создают подборки с объявлениями о продаже предметов гардероба, автомобилей и квартир. Так, самыми популярными категориями среди подборок являются одежда и аксессуары, которые составляют 56% всех созданных подборок.

Следующими по популярности идут квартиры (37%) и автомобили (25%). Пользователи также активно сохраняют идеи для интерьера, подборки частных домов и ремонтных услуг.

Сообщается, что новая функциональность необходима для двух основных целей: покупки товара сейчас или в ближайшем будущем, и для вдохновения.