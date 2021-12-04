Полетел по США: в 10 штатах уже выявили новый штамм коронавируса «Омикрон»

Многие из заболевших «привезли» с собой новый штамм из ЮАР. Таким был, к примеру, первый в США случай, когда «Омикрон» был выявлен у человека, вернувшегося из ЮАР ещё в третьей декаде ноября. И здесь всё стандартно. Но медики предполагают молниеносное заражение новым штаммом из-за того, что в двух штатах — Миннесота и Гавайи — он обнаружен у людей, не покидавших пределы страны.

Как сообщила глава Центров по контролю и профилактике заболеваний США Рошель Валенски, пока преобладает «Дельта», но как быстро изменится ситуация, непонятно. Также, по её словам, в стране снова начался рост заболеваемости: с четверга, 2 декабря, в США было выявлено 138,4 тысячи новых случаев заражения, тогда как ещё в понедельник, 29 ноября, их насчитывалось 102 тысячи.