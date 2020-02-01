Наука и технологии
Сегодня 17:24
Полеты российских бомбардировщиков над Канадой признали агрессией
В Минобороны сообщили, что полет был осуществлен над нейтральными водами
По словам представителей объединенного командования аэрокосмической обороной Северной Америки NORAD, полет двух российских бомбардировщиков Ту-160, совершенный над опознавательной зоной противовоздушной обороны Канады, представлял из себя агрессию со стороны России.
”NORAD идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160. Самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады”,— сообщается на официальной странице командования в социальной сети Twitter. Однако по мнению главы NORAD, таким образом Россия “продолжает наращивать агрессивные действия”.
Представители Минобороны России, в свою очередь, действительно подтвердили осуществление полета Ту-160 над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей и Северного Ледовитого океана, отметив, что все полеты летательных средств проводились согласно Международным правилами эксплуатации воздушного пространства.