Полеты российских бомбардировщиков над Канадой признали агрессией

”NORAD идентифицировал два российских бомбардировщика Ту-160. Самолеты не входили в воздушное пространство США или Канады”,— сообщается на официальной странице командования в социальной сети Twitter. Однако по мнению главы NORAD, таким образом Россия “продолжает наращивать агрессивные действия”.

Представители Минобороны России, в свою очередь, действительно подтвердили осуществление полета Ту-160 над нейтральными водами акваторий Баренцева и Норвежского морей и Северного Ледовитого океана, отметив, что все полеты летательных средств проводились согласно Международным правилами эксплуатации воздушного пространства.