Полеты в космос могут привести к снижению обучаемости

Пока речь идет лишь об исследованиях, проведенных на животных, но на этом работа ученых явно не закончится. К тому же сами ученые утверждают, что полученные в результате полета весной 2013 года “Бион-М” данные могут оказаться весомым поводом для более детального изучения влияния космических полетов на людей.

”Выяснилось, что после космического полета снижается на 30% обучаемость у животных. Тонкие исследования их головного мозга подтвердили возможность аналогичного влияния на человека. Это очень серьезный звоночек. В невесомости кровь приливает к голове, повышая черепное давление. Считалось, что путем расширения или сужения артерий может снижаться давление на головной мозг. Но выяснилось, что церебральная артерия у животных в космосе прекращает вообще какие-либо расширения и сужения”, — рассказал заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Владимир Сычев.