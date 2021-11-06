Полезно для диабетиков: продукт для снижения сахара в крови на 25%

Врач Сара Брюэр решила раскрыть продукт, который может быть очень полезен в такой ситуации. По словам специалиста, обыкновенный чеснок может заметно снизить количество сахара в организме.

Так, благодаря веществу аджоен, содержащемуся в продукте, уровень сахара в крови может упасть на 25%.

Есть у чеснока и другое полезное свойство. При употреблении двух-трёх зубчиков чеснока в день, можно снизить уровень холестерина-ЛПНП. Его ещё часто называют «плохим» холестерином. А это значит, что человек таким образом может уменьшить риск сердечного приступа либо инсульта. Также на 25%.