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Полезно для диабетиков: продукт для снижения сахара в крови на 25%А купить его можно в любом продуктовом магазине
Очень часто бывает так, что человеку становится плохо и ему срочно нужно снизить уровень сахара в крови. Эта проблема близка как минимум людям, страдающим диабетом.
Врач Сара Брюэр решила раскрыть продукт, который может быть очень полезен в такой ситуации. По словам специалиста, обыкновенный чеснок может заметно снизить количество сахара в организме.
Так, благодаря веществу аджоен, содержащемуся в продукте, уровень сахара в крови может упасть на 25%.
Есть у чеснока и другое полезное свойство. При употреблении двух-трёх зубчиков чеснока в день, можно снизить уровень холестерина-ЛПНП. Его ещё часто называют «плохим» холестерином. А это значит, что человек таким образом может уменьшить риск сердечного приступа либо инсульта. Также на 25%.
Источник: Express