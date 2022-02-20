Полезно не всё: врач перечислила продукты, которые действительно укрепляют иммунитет

Пища действительно может помочь в борьбе с заболеваниями, в профилактике воспалений. Для крепкого иммунитета в рационе обязательно должны быть продукты, содержащие Омега-3 и Омега-6 полиненасыщенные жирные кислоты, белки с высокой биологической ценностью, и клетчатку.

Но в одинаковой мере полезны не все продукты. Денисова назвала продукты, по-настоящему эффективные для иммунитета. «Основными источниками являются гречневая и овсяная крупы, отруби, хлеб цельнозерновой, овощи, бобовые, фрукты. Основными источниками железа являются все виды мяса, печень говяжья, грибы. Цинк содержится в печени говяжьей, мясе, сыре, бобовых, орехах. Основные источники селена – макаронные изделия из пшеницы твердых сортов, мясо, морская рыба и морепродукты, хлебобулочные изделия, чеснок, желток. Основными источниками магния являются бобовые, хлеб с отрубями, орехи, сухофрукты: курага, чернослив, инжир», — рассказала врач.

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