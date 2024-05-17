Полезные бактерии кишечника усилят иммунотерапию рака

Ученые из Медицинской школы Университета Вашингтона в Сент-Луисе обнаружили, что R. gnavus усиливает действие иммунотерапии у мышей. Открытие предполагает использование пробиотиков на основе полезных бактерий для повышения эффективности иммунотерапии у пациентов с раком. Рак подавляет иммунные клетки, снижая эффективность лечения.

Исследователи обнаружили, что у мышей, лишенных белка TREM2, который подавляет иммунные T-клетки, опухоли исчезали полностью при лечении иммунотерапией. Затем они заметили, что у мышей с TREM2, живущих вместе с мышами без этого белка, опухоли также исчезали.

Оказалось, что мыши обменялись кишечными бактериями, и именно наличие бактерии Ruminococcus gnavus у мышей с TREM2 позволило иммунотерапии подействовать. Ученые ввели R. gnavus мышам с TREM2 и снова провели иммунотерапию. Опухоли уменьшились, несмотря на наличие TREM2.

Исследование показало, что определенные бактерии кишечника могут помочь лечению рака иммунотерапией.