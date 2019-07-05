Полицейская система распознавания лиц ошибается в 81% случаев

Британские стражи порядка также не брезгуют использовать технологию распознавания лиц при поиске преступников среди обычных граждан. Правда у них технология работает как-то криво. Так, согласно данным, полученным в Университете Эссекса, в руках британских полицейских технология делает ошибку при распознавании преступников 4 раза из 5, выбирая совершенно ни в чем не повинных людей. По итогу был сделан неутешительный вывод: если подать иск по поводу обвинений, основанных на работе данной технологии, то дело вероятнее всего получится выиграть.

В последнее время все больше технологических гигантов ясно высказали свои опасения по поводу повсеместного использования технологии распознавания лиц. Microsoft открыто заявляет о своем стремлении к надлежащему регулированию этой сферы, в то время как Apple и Google выражают аналогичные опасения. Как показывает отчет британских ученых, технологии еще предстоит пройти долгий путь, прежде чем ее можно будет считать действительно надежной.