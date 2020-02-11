Полицейские начали обучаться в виртуальной реальности

”Мы сосредоточены на деэскалации. Быть ​​эффективным переговорщиком очень важно, но некоторым сотрудникам трудно вовлекать людей в беседу”, — рассказал лейтенант Стив Нельсон из отделения полиции Лодая о том, как VR-тренажер помогает ему и прочим сотрудникам улучшать свои устные навыки, находясь под меньшим давлением.

Полицейский участок города использует в тренировках программное обеспечение под названием Apex Officer. Благодаря ему стражи порядка могут моделировать уже случившиеся преступления, а также заниматься анализом их переломных моментов.