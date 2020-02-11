Наука и технологии
Сегодня 17:08
Полицейские начали обучаться в виртуальной реальности
Помимо всего прочего, тренажер позволяет прокачивать навыки переговорщика у полицейских
В сети появилась информация о том, что отделение полиции в американском городе Лодай обучает своих сотрудников при помощи технологии виртуальной реальности. По мнению полицейских, VR-симуляторы куда лучше подготавливают специалистов к расследованию будущих преступлений.
”Мы сосредоточены на деэскалации. Быть эффективным переговорщиком очень важно, но некоторым сотрудникам трудно вовлекать людей в беседу”, — рассказал лейтенант Стив Нельсон из отделения полиции Лодая о том, как VR-тренажер помогает ему и прочим сотрудникам улучшать свои устные навыки, находясь под меньшим давлением.
Полицейский участок города использует в тренировках программное обеспечение под названием Apex Officer. Благодаря ему стражи порядка могут моделировать уже случившиеся преступления, а также заниматься анализом их переломных моментов.