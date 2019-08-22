Полицейские очки для распознавания преступников внедрят в России к зиме

Осенью 2019 года в России завершится тестирование очков дополненной реальности с функцией распознавания лиц, предназначенных для полиции. Об этом сообщил журналистам генеральный директор компании-разработчика NtechLab Александр Минин.

После завершения тестов планируется начать активное использование очков для распознавания преступников в местах большого скопления людей.

Минин заявил: «Сейчас идет тестирование, по результатам которого будет понятно более конкретно, требуется ли какая-либо доработка. Скорее всего, после этого начнется их активное использование. Завершится тестирование осенью этого года».

Опытную эксплуатацию ведет департамент информационных технологий Москвы. Минин пояснил: «Основной сценарий применения в данном случае - на массовых мероприятиях, когда система с помощью встроенной в очки камеры мгновенно передает информацию о том, что в зоне видимости появился преступник, как на линзу самих очков, так и в центр обработки данных».