Полиция арестовала сотрудников Google после восьмичасового сидячего протеста

В среду Google официально уведомила об увольнении 28 участников акции.

Причиной протеста стал проект Nimbus – контракт на $1.2 млрд между Google, Amazon и правительством Израиля по предоставлению облачных сервисов.

Сотрудники Google выступили против этого сотрудничества. В калифорнийском Саннивейле протестующие заняли офис главы Google Cloud Томаса Куриана, а в Нью-Йорке провели сидячую акцию в общей зоне офиса.

Сотрудники нью-йоркского офиса сняли аресты на видео. Около 9:45 вечера, после восьми часов протеста, полиция и представитель администрации Google потребовали от участников покинуть здание. В противном случае протестующим грозил арест за незаконное проникновение.

Аресты в Саннивейл произошли примерно в то же время и были засняты во время прямой трансляции на Twitch.

Уволенные сотрудники настаивают, что Google должен выйти из проекта Nimbus: «Мы не для того работаем в Google, чтобы создавать технологии убийства. Лидеры компании предали наше доверие, принципы работы с ИИ и нашу человечность», – заявил инженер-разработчик Билли Ван Дер Лаар.

Проект Nimbus был анонсирован в 2021 году и сразу вызвал протесты сотрудников Google и Amazon.

Коалиция технологических работников «No Tech for Apartheid» («Нет технологиям для апартеида») призвала компании разорвать контракт. Напряженность вокруг Nimbus возросла во время израильско-палестинского конфликта.

В марте Google уволила инженера-разработчика Эдди Хатфилда за публичную критику Nimbus.