Полиция научилась ловить преступников по фото знаменитостей

Полиция Нью-Йорка не смогла найти в базе данных преступника по фото из-за его плохого качества и воспользовалась фотографией актёра, похожего на подозреваемого — Вуди Харрельсона (Woody Harrelson), известного по «Настоящему детективу» и «Добро пожаловать в Зомбилэнд».
Дело было так. Вор украл в магазине пиво, полицейские попробовали найти подозреваемого в базе данных с помощью системы распознавания лиц, но его снимок с камеры наблюдения был слишком плохого качества и ничего не получалось. Затем один из полицейских предположил, что подозреваемый похож на Вуди Харрельсона и предложил загрузить в базу снимок актёра. В результате, в базе нашёлся тот самый «пивной вор».
Всё это произошло ещё в 2017 году. Однако достоянием общественности история стала только сейчас, когда всплыла в отчёте университета Джорджтауна.
Согласно этому отчёту полиция Нью-Йорка неоднократно использовала фотографии невиновных людей, чтобы поймать преступников. Также они редактировали снимки с камер видеонаблюдения, чтобы система распознавания лиц сработала. В отчёте отмечается, что система распознавания лиц находит верного человека только в одном случае двадцати.