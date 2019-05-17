Полиция научилась ловить преступников по фото знаменитостей

Полиция Нью-Йорка не смогла найти в базе данных преступника по фото из-за его плохого качества и воспользовалась фотографией актёра, похожего на подозреваемого — Вуди Харрельсона (Woody Harrelson), известного по «Настоящему детективу» и «Добро пожаловать в Зомбилэнд».

Дело было так. Вор украл в магазине пиво, полицейские попробовали найти подозреваемого в базе данных с помощью системы распознавания лиц, но его снимок с камеры наблюдения был слишком плохого качества и ничего не получалось. Затем один из полицейских предположил, что подозреваемый похож на Вуди Харрельсона и предложил загрузить в базу снимок актёра. В результате, в базе нашёлся тот самый «пивной вор».