Полиция оштрафовала мужчину за езду на шести самокатах

Изначально за поездкой продолжительное время наблюдали прохожие, которые в какой-то момент стали сфотографировать мужчину и делиться снимками в социальной сети Twitter. Информация довольно быстро распространилась, что в конечном счете и привлекло внимание полицейских, которые задержали и оштрафовали мужчину, так как данный способ движения опасен как для пешеходов, так и для участников дорожного движения.