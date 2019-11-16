Наука и технологии
Вчера 19:07
Полиция оштрафовала мужчину за езду на шести самокатах
Данный способ движения был признан опасным
Стало известно о первом случае езды одновременно на шести электросамокатах. Об инциденте, который произошел в Испании, сообщили правоохранительные органы страны, добавив, что экстремалу был выписан штраф.
Изначально за поездкой продолжительное время наблюдали прохожие, которые в какой-то момент стали сфотографировать мужчину и делиться снимками в социальной сети Twitter. Информация довольно быстро распространилась, что в конечном счете и привлекло внимание полицейских, которые задержали и оштрафовали мужчину, так как данный способ движения опасен как для пешеходов, так и для участников дорожного движения.
Отмечается, что в ходе проверки полицейскими было установлено, что микроавтобус, который принадлежал устроившему экстремальную езду водителю, содержал еще порядка 72 самокатов.