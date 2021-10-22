Полиция оштрафовала жительницу Крыма на 30 тысяч рублей за фейк о COVID-19

После того, как жительница Симферополя сделала репост этой информации, на неё обратили внимание в полиции. Был привлечён эксперт — профессор кафедры инфекционных болезней Медицинской академии имени Георгиевского в Симферополе, который и вынес вердикт о ложности распространяемых сведений.

В отношении женщины возбуждено дело об административном правонарушении по части 9 статьи 13.15 КоАП «Распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений». В итоге её оштрафовали на 30 тысяч рублей.

С просьбой воздержаться от фейков в отношении вакцинации выступили и в Российском фонде прямых инвестиций, который является заказчиком вакцины «Спутник V». В Фонде также отметили, что фейков о вакцинах в последнее время стало очень много, и призвали россиян не доверять анонимным и непроверенным источникам .