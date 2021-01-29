Полиция раскрыла убийство, просканировав мозг подозреваемого

Инновационная технология получила название Memory-Print, сообщает Khaleej Times. Работает она следующим образом: подозреваемых в убийстве «облепляют» специальными датчиками, после чего начинают показывать изображения, часть из которых связаны с материалами дела. В итоге при просмотре одной из таких фотографий убийца и выдал себя путём особенной мозговой активности.

Полиция Дубая отметила, что она тестировала технологию на протяжении около года, прежде чем воспользовалась ею на реальном деле. Планирует ли она продавать её сторонним странам — пока что неизвестно.