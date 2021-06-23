Полиция в США может получить данные даже с выключенных iPhone

Сообщается, что делается это посредством специальной системы GrayKey, разработанной специалистами американской компании Grayshift. Подробности о работе данного устройства оказались в доступе у журналистов Motherboard.

Известно, что при запуске этой системы пользователям необходимо выбрать, какие данные они хотят получить с выключенного устройства Apple. Впоследствии происходит подключение к iOS-гаджету с последующим подбором пароля для его разблокировки. Чтобы не столкнуться с ограничением количества попыток ввода пароля GrayKey получает доступ к изолированному чипу с ключами шифрования.

Особенностью GrayKey стало то, что получать данные она может не только с рабочих аппаратов, но и и с разряженных, или же со смартфонов с разбитым экраном.