Полная автономность: как скоро начнут появляться армии без людей

Американский генерал отдельно подчеркнул тот факт, что у беспилотной техники имеется огромный потенциал. Он также отметил, что темпы её внедрения продолжают ускоряться, достигая беспрецедентных высот.

В контексте развития новых технологий генерал Глен Ванхерк, глава Северного командования Вооруженных сил США, рассказал о том, что Китай активно модернизирует свои войска и разрабатывает вооружения для нанесения ударов на все большие расстояния.

Это свидетельствует о том, что развитие беспилотной техники и её использование в военных целях является одной из главных тенденций в мировой оборонной индустрии.

Возможное появление таких сил в ближайшие годы может радикально изменить характер военных действий и внести значительный вклад в современные оборонные стратегии.