Полная автономность: как скоро начнут появляться армии без людей

Полная автономность: как скоро начнут появляться армии без людейВнезапно, ждать осталось всего-ничего
Глава Комитета начальников штабов Вооруженных сил США, генерал Марк Милли, заявил, что в ближайшие 10-15 лет мир может стать свидетелем появления беспилотных или частично управляемых военно-воздушных, военно-морских и танковых сил.
Американский генерал отдельно подчеркнул тот факт, что у беспилотной техники имеется огромный потенциал. Он также отметил, что темпы её внедрения продолжают ускоряться, достигая беспрецедентных высот.
В контексте развития новых технологий генерал Глен Ванхерк, глава Северного командования Вооруженных сил США, рассказал о том, что Китай активно модернизирует свои войска и разрабатывает вооружения для нанесения ударов на все большие расстояния.
Это свидетельствует о том, что развитие беспилотной техники и её использование в военных целях является одной из главных тенденций в мировой оборонной индустрии.
Возможное появление таких сил в ближайшие годы может радикально изменить характер военных действий и внести значительный вклад в современные оборонные стратегии.