Полноценный микроскоп для наблюдения за клетками собрали из набора LEGO за 400 рублей

Наука и технологии
Сегодня в 17:43
Полноценный микроскоп для наблюдения за клетками собрали из набора LEGO за 400 рублейБез шуток, получилась впечатляющая работа
Немецкие учёные представили свежий проект, который может заинтересовать «домашних исследователей». Речь идёт о полностью рабочем микроскопе, собранного при помощи конструктора LEGO и обошедшийся в 5 долларов (менее 400 рублей).
Помимо детского набора, в устройстве использовались настолько мощные линзы, что оно оказалось способно распознавать даже отдельные клетки. Вместе с тем микроскоп очень легко настраивается и предлагает функцию увеличения разрешения. С её помощью любой желающий за недорого может заглянуть в тайны микромира.
Найти исходники проекта можно в его GitHub-репозитории.
Учёные рассказали, что подобранный ими набор смогли собрать дети в возрасте от 9 до 13 лет. Также эта возрастная категория справилась с дальнейшим применением устройства.