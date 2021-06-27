Полноценный микроскоп для наблюдения за клетками собрали из набора LEGO за 400 рублей

Помимо детского набора, в устройстве использовались настолько мощные линзы, что оно оказалось способно распознавать даже отдельные клетки. Вместе с тем микроскоп очень легко настраивается и предлагает функцию увеличения разрешения. С её помощью любой желающий за недорого может заглянуть в тайны микромира.