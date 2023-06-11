Полноценный запуск электронных повесток в России запланировали лишь на 2025 год

Правда, как это часто бывает, есть пара «но». Так, например, в некоторых случаях он может быть введён в эксплуатацию уже в 2024 году. К тому же уже с этой осени военкоматы смогут начать отправлять повестки через Госуслуги.

Отметим, что ранее при смене прописки необходимо было лично явиться в военкомат по новому месту жительства, чтобы зарегистрироваться. После внесения новых поправок этот процесс будет происходить автоматически, без вашего участия.

Министерство обороны окончательно подтвердило, что электронные повестки будут рассылаться не только в связи с призывом на срочную службу, но и в случае мобилизации.

О направлении повесток граждан будут уведомлять по SMS. Однако само SMS-сообщение не будет считаться повесткой — это просто информация для вашего удобства.