Полноценный запуск электронных повесток в России запланировали лишь на 2025 год

Полноценный запуск электронных повесток в России запланировали лишь на 2025 годНо будут и исключения
Минцифры РФ разработало постановление, согласно которому полноценное внедрение реестра электронных повесток будет начато только с 2025 года.
Правда, как это часто бывает, есть пара «но». Так, например, в некоторых случаях он может быть введён в эксплуатацию уже в 2024 году. К тому же уже с этой осени военкоматы смогут начать отправлять повестки через Госуслуги.
Отметим, что ранее при смене прописки необходимо было лично явиться в военкомат по новому месту жительства, чтобы зарегистрироваться. После внесения новых поправок этот процесс будет происходить автоматически, без вашего участия.
Министерство обороны окончательно подтвердило, что электронные повестки будут рассылаться не только в связи с призывом на срочную службу, но и в случае мобилизации.
О направлении повесток граждан будут уведомлять по SMS. Однако само SMS-сообщение не будет считаться повесткой — это просто информация для вашего удобства.