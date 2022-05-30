Полное импортозамещение: производство отечественных процессоров Эльбрус хотят перенести из Тайваня в Россию

Правда, в отличие от производителя iPhone, отечественная МЦСТ ведёт переговоры с российской компанией «Микроном». Целью сотрудничества должен стать перенос производства процессоров Эльбрус из Тайваня на завод в Зеленограде.

Причиной же смены производителя стали санкции, из-за которых предыдущий партнёр МЦСТ — TSMC — был вынужден прекратить сотрудничество с российской компанией.