Полное импортозамещение: производство отечественных процессоров Эльбрус хотят перенести из Тайваня в Россию

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Полное импортозамещение: производство отечественных процессоров Эльбрус хотят перенести из Тайваня в РоссиюИз этого может получиться что-то интересное
В последние месяцы по сети активно ходят слухи о намерении Apple снизить зависимость от китайских партнёров при производстве процессоров. Оказалось, что нечто подобное планируется и в России.
Правда, в отличие от производителя iPhone, отечественная МЦСТ ведёт переговоры с российской компанией «Микроном». Целью сотрудничества должен стать перенос производства процессоров Эльбрус из Тайваня на завод в Зеленограде.
Причиной же смены производителя стали санкции, из-за которых предыдущий партнёр МЦСТ — TSMC — был вынужден прекратить сотрудничество с российской компанией.
Видим, что на отечественных фабриках можно создавать достойные процессоры с суверенными российскими технологиями для критической информационной инфраструктуры, сферы информационной безопасности и других рынков.
Константин Трушкин
Замгендиректора по маркетингу МЦСТ