Полные женщины ненавидят ходить за покупками

Британские исследователи выяснили, что 75% полных женщин ненавидят шопинг на главных улицах городов из-за скудности ассортимента в плане форм и размеров одежды.

Только одна такая женщина из десяти, действительно, наслаждается покупками в розничных магазинах, а 67% — вообще воздерживаются от шопинга из-за сложностей, которые их ожидают в попытке найти одежду размеров выше 50-го.

99% опрошенных были бы «поистине счастливы», если бы поиск модной одежды был бы лёгким, а 75% признались, что их «доводит до слёз» процесс шопинга. Также девять из десяти признались, что онлайн-ритейлеры предлагают больше выбора.