«Полный фарш»: Российский игровой движок получит поддержку нейросетей и Linux

Команда разработчиков российского игрового движка Nau Engine, в которую VK инвестирует 1 млрд рублей, сообщила, что движок находится в начальной стадии разработки. Альфа-версия будет доступна для закрытого тестирования до конца года. Они также планируют поддерживать языки программирования C++ и C# для создания проектов и предоставить инструменты визуального программирования и zero-coding.

Nau Engine будет поддерживать популярные графические API, такие как DirectX12, Vulcan и Metal, а также технологии Ray Tracing и DLSS. Они также планируют включить возможность использования нейросетей для решения технологических задач. Руководитель разработки, Александр Мясищев, объяснил, что движок будет готов работать с различными нейросетями, как внешними решениями через API, так и встроенными модулями.

Nau Engine будет совместим со всеми популярными операционными системами, включая Linux. Они также планируют поддерживать Web-платформы для распространения игр. Прототип движка может быть представлен в 2023 году, а полноценный запуск базовой версии запланирован на 2025 год. Название «Наутилус» было выбрано в качестве прототипа для названия движка, вдохновлённого кораблём из произведений Жюля Верна, символизирующим верность и долголетие.