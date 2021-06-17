Полный покой оказался вредным после перенесенного сотрясения мозга

Полный покой оказался вредным после перенесенного сотрясения мозгаУченые выяснили, что быстрее человек восстановится выполняя разминки на свежем воздухе
Результаты научной работы были опубликованы Британским журналом спортивной медицины. Так, согласно данным исследователей, полный покой после сотрясения головного мозга больше вреден, чем полезен.
Согласно выводам врачей, в первую неделю после сотрясения мозга больным не следует лежать в полной изоляции, а напротив, уделять время разминкам на свежем воздухе. В то же время, стоит ограничить резкие движения и изнурительные нагрузки. Выполняя эти рекомендации взрослый человек справиться с сотрясением за пару неделю или еще быстрее, тогда как ребенок восстановится за месяц.
По словам ученых, человек после перенесенного сотрясения мозга в полном покое дольше чувствует на себе негативные симптомы, в числе которых усталость, головокружения, рассеянность и раздражительность.
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