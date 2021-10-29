Полный заряд телефона за 15 минут. Xiaomi представила новый блок питания

Презентация нового зарядного устройства состоялась сразу же после анонса бюджетного флагмана Redmi Note 11 Pro+, который поддерживает быструю зарядку.



Xiaomi заявляет, что это новое зарядное устройство использует обновленную конструкцию и обеспечивает высокую степень распределения тепла. Блок питания также получил несколько систем защиты от перегрева, скачков напряжения и не только. Корпус зарядного устройства изготовлен из огнестойких и жаропрочных материалов UL94-V0.



Зарядное устройство Xiaomi 120W GaN Сharger оснащено одним портом USB-C для зарядки устройств. Xiaomi утверждает, что смартфон Redmi Note 11 Pro+ можно полностью зарядить при помощи их нового блока питания всего за 15 минут.