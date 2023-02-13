Полоски для обнаружения бактерий сделали в 1000 раз чувствительнее

Это достаточно широко используемый тест для определения наличия антигена в образце биологической жидкости. С его помощью специалисты занимаются обнаружением бактерий.

И вот, американской команде учёных удалось повысить чувствительность теста за счёт добавления сверхъярких флуоресцентных нанометок, известных как плазмонные флуорофоры.

Свежеиспечённая технология ICA плазмы в 1000 раз чувствительнее традиционных тест-полосок и позволяет получить результаты с точностью, сравнимой с наиболее распространёнными лабораторными системами анализа на антигены и антитела. Только делается это не сутки, а всего за 20 минут.