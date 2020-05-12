Половина работающего населения планеты может остаться без денег из-за коронавирусного карантина

Так, самыми главными жертвами карантинных ограничений оказались люди, занятые в неформальной экономике. Из общего числа подобных работников средства к существованию могут потерять до 1,6 млрд человек. А это, к слову, половина всех работающих на планете людей — по крайней мере так заявляет МОТ.

”Что касается России, то у нас не будет такой открытой безработицы, как в США, где на рынок труда уже вышло до 6 млн человек (столь высоких показателей там не видели с 1950-х). Но вот восстанавливаться мы, похоже, будем дольше остальных”, — рассказал проректор Финансового университета при Правительстве РФ, профессор, доктор экономических наук Александр Сафонов.