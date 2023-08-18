Половина россиян хотят уйти работать в IT из-за зарплат. Но не только

Больше половины россиян (47%) мечтают стать IT-специалистами, но не все готовы сразу к этому шагу. Некоторые сталкиваются с препятствиями, такими как сложное обучение, возраст или удовлетворение текущей работой.

Многих привлекает IT-сфера благодаря высокой зарплате (41%), стабильности (34%) и возможности для личного роста (9%). Однако 33% опрошенных не интересуются IT, а 20% уже работают в этой области.

Те, кто желает перейти в IT, могут выбирать разные пути обучения. Только 3% выбирают традиционные государственные учреждения, 23% предпочитают онлайн-курсы, а 11% решаются на самостоятельное обучение. Около 22% планируют переход в IT в ближайшие годы, а 11% — уже в течение года.

Самые популярные области IT среди россиян — анализ данных (22%), кибербезопасность (13%) и нейросети (12%).