Наука и технологии
20:11, 06 августа 2023
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Половина россиян полагаются на рекомендации в интернете

Результаты исследования

По результатам опроса учёные узнали, как часто россияне обращаются к сервисам рекомендаций за советом

Больше половины россиян, которые хоть иногда используют интернет, регулярно обращаются к рекомендательным сервисам. Это выявили исследователи из Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ. Их опрос показал, что особенно популярными оказались рекомендации по новостям и развлекательным ресурсам, таким как фильмы и музыка.

Изучая возрастные особенности, учёные отметили, что с возрастом люди реже просматривают рекомендации, но новости интересуют всех возрастных групп, за исключением самых молодых и старших. Исследование также показало различия между мужчинами и женщинами: женщины чаще смотрят рекомендации о здоровье и товарах, а мужчины больше внимания уделяют онлайн-играм.

Эти рекомендации оказывают реальное влияние на пользователей. Те, кто часто смотрит рекомендации по товарам и услугам, чаще находят товары по более низким ценам онлайн. Среди редко просматривающих рекомендации, этот процент меньше, а среди тех, кто вообще не видит рекомендации, ещё меньше.

Технологии искусственного интеллекта и анализа больших данных позволяют онлайн-платформам создавать персонализированные рекомендации на основе пользовательских запросов. Они могут помогать пользователям находить интересный им контент. Однако такие системы также могут стать инструментом воздействия на потребительский выбор.

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