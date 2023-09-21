Половина россиян в равной степени доверяют информации из СМИ и Telegram

Почти половина россиян одинаково доверяют новостям в Telegram и на сайтах СМИ. Это результат исследования Rambler&Co, которое выявило, что 46% пользователей доверяют и тому, и другому. Но есть интересная динамика: больше людей склонны верить СМИ (28%) по сравнению с Telegram (26%).

Исследование также показало, что 44% пользователей регулярно проверяют подтверждение новостей на разных платформах, в то время как 19% никогда этого не делают. Только 14% пользователей перепроверяют информацию из СМИ.

Аналитики обнаружили, что соотношение пользователей, которые читают новости на сайтах СМИ и в Telegram, почти равное — 27% и 25% соответственно. Примерно половина респондентов выбирают источники в зависимости от темы новостей.

Интерес к тематике новостей в Telegram и на сайтах СМИ также сходен. Политика и экономика остаются наиболее популярными темами как в мессенджере (77%), так и на новостных сайтах (74%). Путешествия и образ жизни, спорт, IT и технологии, развлечения, культура и искусство — все эти категории также имеют своих читателей как в Telegram, так и на сайтах СМИ.

Важным выводом исследования является тот факт, что многие пользователи читают новости на сайтах СМИ во время работы, в то время как Telegram предпочитают в свободное время (23%). Для 22% пользователей подписки в Telegram совпадают с их повседневными медийными источниками. Также 21% опрошенных отметили, что на сайтах СМИ удобнее смотреть видео и читать длинные статьи.

Исследование было проведено среди 322,505 интернет-пользователей в сентябре 2023 года и охватило 59% мужчин и 41% женщин.